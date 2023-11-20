🎉«Клерк» поздравляет вас с днем бухгалтера и дарит скидки на лучшие курсы!

Профессиональные курсы можно получить с выгодой до 85%.

Все мы любим праздники, а профессиональные — еще больше! «Клерк» ценит бухгалтерский труд и с удовольствием подарит возможность выгодно пройти лучшие курсы и получить важные знания, которые помогут вам стать еще лучше.

20 ноября запускаем марафон скидок: до 85% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки.

После прохождения курса повышения квалификации вы получите официальное удостоверение, а после курса профпереподготовки — красный диплом. Вышлем вам оригинал по почте России. Внесём его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Успейте получить лучшие образовательные программы от «Клерка» по выгодным ценам.

В честь акции курсы повышения квалификации и курсы профессиональной переподготовки стоят от 4 990 рублей! Только нужные темы: налоги, проверки, бухучет, налоговая оптимизация, кадры, право. Выбирайте!

Смотреть каталог

Улучшайте свои навыки, стройте карьеру и получайте новые знания выгодно!