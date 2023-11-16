💥Мы выложили бесплатную запись прошлой конференции. Забирайте в закладки и применяйте в работе

«Клерк» выложил в открытый доступ запись Клерк.Конференции, которая прошла 12 сентября в Краснодаре!
Уже совсем скоро, 5 декабря в Москве, мы сможем встретиться снова на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»!
Расскажем, как подготовиться к изменениям в законодательстве 2024 года, как вести бухгалтерскую и налоговую отчетность без штрафов, что делать с проверками и как их пройти без доначислений.
Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены!
Проведите этот день вместе с нами!
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