💥Мы выложили бесплатную запись прошлой конференции. Забирайте в закладки и применяйте в работе

Смотрите запись и узнайте, как вести бухгалтерский и налоговый учет по актуальным требованиям! Что-то осталось неясным? Готовьте свои вопросы экспертам, они ответят на очередной конференции, которая пройдет уже 5 декабря в Москве!

«Клерк» выложил в открытый доступ запись Клерк.Конференции, которая прошла 12 сентября в Краснодаре!

Уже совсем скоро, 5 декабря в Москве, мы сможем встретиться снова на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»!

Расскажем, как подготовиться к изменениям в законодательстве 2024 года, как вести бухгалтерскую и налоговую отчетность без штрафов, что делать с проверками и как их пройти без доначислений.