Почему положительно сальдо ЕНС — это тоже плохо

Когда ФНС видит, что у компании есть отрицательное или положительное сальдо, у инспекторов возникает желание посмотреть, как ведется бизнес в организации и предложить сдать уточненку. Об этом рассказали спикеры на ежегодной национальной бизнес-премии «Практикум».
Как было раньше — сальдо расчета с бюджетом должно быть равно нулю, так и сегодня это нужно делать, — заявил Дмитрий Ряховский, руководитель департамента налогов и налогового администрирования.
Также эксперт порекомендовал чаще пользоваться информационными ресурсами и запрашивать сведения о состоянии сальдо, делать сверку, чтобы были нули. Если образовалась переплата, то будет безопаснее ее вернуть. Обычно это занимает один день.
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Комментарии6
Главный бухгалтер
боже какой бред устроили!
Ну вот смотрю на себя...
Октябырь закончился, страховые начислены. Я их уже уплатил приблизительно 10.11 - пока деньги были и не ушли куды-нить.
А Уведомление за этот месяц я сдам только после 23.11 - когда будет точно определён НДФЛ со сроком 23.10-22.11.
Есетественно у меня НА СЕГОДНЯ переплата на 200 тыщ!
и что тут "такого". Мне так кажется что подобная ситуация в 90% стабильно действующих предприятиях.
А как надо работать?? Оставить у себя в заначке и раньше 28.11 ничего не уплачивать??
Вот и ещё один минус в системе ЁНП налицо выплыл!!
Бред какой то от "эксперта".... У большинства фирм деньги в течении месяца приходят на счет неравномерно, поэтому, на мой взгляд, копить их у себя на счетах именно к 28 числу бессмысленно, а проще отправлять по каким то определенным числам определенные суммы на ЕНС... В результате переплата будет всегда, ну а если по каким то причинам возникнет недоимка то она на 28 число будет не такая большая
Людмила М.Бухгалтер
Вообще чушь какая. А ничего что сальдо по уточненкам на уменьшение по ндфл и страховым остаётся на ндфл и страховых. Они не попадают на ЕЕС. Их невозможно вернуть.
Руководитель
Кстати, а что делать-то? Тоже зависли после уточненных уведомлений
Людмила М.Бухгалтер
Ничего. Только зачет по этим видам налогов в счет будущих платежей. Вернуть нельзя.
Руководитель
Офигеть и не встать. У меня положительное сальдо ЕНС с января по всем компаниям, откуда взялось - решительно понять нельзя, в декабре 2022 все было по нулям. Я пока не трачу это сальдо, думаю потратить его в следующем году, если не спишут.