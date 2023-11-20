Почему положительно сальдо ЕНС — это тоже плохо

Положительное сальдо ЕНС привлекает такое же внимание налоговиков, как и отрицательное, поэтому эксперт рекомендует чаще запрашивать информацию о сальдо и держать его на нуле.

Когда ФНС видит, что у компании есть отрицательное или положительное сальдо, у инспекторов возникает желание посмотреть, как ведется бизнес в организации и предложить сдать уточненку. Об этом рассказали спикеры на ежегодной национальной бизнес-премии «Практикум».

Как было раньше — сальдо расчета с бюджетом должно быть равно нулю, так и сегодня это нужно делать, — заявил Дмитрий Ряховский, руководитель департамента налогов и налогового администрирования.

Также эксперт порекомендовал чаще пользоваться информационными ресурсами и запрашивать сведения о состоянии сальдо, делать сверку, чтобы были нули. Если образовалась переплата, то будет безопаснее ее вернуть. Обычно это занимает один день.