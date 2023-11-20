Запрет на регистрацию в рунете через иностранную почту могут отложить до 2025 года

В Госдуму внесли законопроект об авторизации на российских сайтах через зарубежные сервисы. Депутаты предложили разрешить до 1 января 2025 года авторизацию интернет-пользователей через иностранные сервисы.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин внес на рассмотрение палаты законопроект, который продлевает до 1 января 2025 года период, в течение которого на российских сайтах разрешается регистрация и авторизация с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты, пишет ТАСС.

«Мы рассчитывали, что наши крупнейшие цифровые платформы успеют решить все организационные вопросы до 1 декабря этого года. Однако после череды консультаций и совещаний с отраслью выяснилось, что сроки нужно продлять — иначе не будет гарантии стабильного функционирования платформ, что поставит под угрозу комфорт российских пользователей. Поэтому я посчитал необходимым внести законопроект, позволяющий сохранить привычные способы авторизации еще в течение года», — написал Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

В дальнейшем, согласно принятым в июле поправкам в 149-ФЗ, авторизация на российских сайтах и в приложениях будет разрешена только по российскому телефонному номеру, через Госуслуги, ЕБС или иной сервис, полностью или более чем на 50% контролируемый российской стороной.