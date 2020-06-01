Минфин: если игнорировать нормы ФСБУ 6/2020, в бухотчетности будут недостоверные данные

Правила учета основных средств в бухучете менять не надо, считает Минфин.

Если не применять нормы ФСБУ 6/2020 при составлении бухотчетности, будут такие негативные последствия:

Об этом сообщает Минфин в письме от 06.10.2023 № 07-01-09/95253.

По ФСБУ 6/2020 элементы амортизации ОС надо проверять на соответствие условиям использования этих ОС. Речь идет о таких элементах:

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