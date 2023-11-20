Если человек стал инвалидом в середине года, налог на имущество придется заплатить за несколько месяцев

Если человек является инвалидом I или II группы, он не платит налог на имущество физлиц. Но только с момента установления инвалидности.

Разъяснение дает ФНС в письме от 08.11.2023 № БС-3-21/14498@.

Льгота будет в отношении не используемого в предпринимательской деятельности одного объекта каждого вида:

квартиры (либо комнаты);

жилого дома;

гаража или машино-места;

хозпостройки площадью до 50 кв. метров на садовом участке или участке для ИЖС.

В этом году шла рассылка налоговых уведомлений на налоги за 2022 год.

Поэтому если часть 2022 года человек не был инвалидом, то налог будет. Его считают в пропорции.

Например, человек стал инвалидом II группы с 11.08.2022. Налог за 2022 год ему насчитают за 7 месяцев (с января по июль).