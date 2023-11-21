6-НДФЛ

Данные из добровольных уведомлений не отражаются в 6-НДФЛ

В 4 квартале бухгалтеры будут сдавать 7 уведомлений на НДФЛ (4 обязательных и 3 добровольных), а в разделе 1 формы 6-НДФЛ надо заполнить 4 строки – по четырем срокам уплаты из обязательных уведомлений.
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Сроки сдачи уведомлений по НДФЛ в 4 квартале смотрите в нашей таблице.

Срок сдачи уведомления

Период удержания НДФЛ

Код периода в уведомлении

Признак обязательности

Строка раздела 1 формы 6-НДФЛ

до 12.10.2023

с 23.09.2023 по 09.10.2023

34/01

добровольное

до 25.10.2023

с 23.09.2023 по 22.10.2023

34/01

обязательное

021

до 13.11.2023

с 23.10.2023 по 09.11.2023

34/02

добровольное

до 27.11.2023

с 23.10.2023 по 22.11.2023

34/02

обязательное

022

до 12.12.2023

с 23.11.2023 по 09.12.2023

34/03

добровольное

до 25.12.2023

с 23.11.2023 по 22.12.2023

34/03

обязательное

023

до 29.12.2023

с 23.12.2023 по 31.12.2023

34/04

обязательное

024

С 2024 года два уведомления в месяц станут обязательными, поэтому в разделе 1 формы 6-НДФЛ будет не 4 строки, а 6 – по две на каждый месяц. Новую форму должны разработать. Та новая, которую недавно утвердили на 2024 год, уже не годится, потому что там не хватает строк.

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    6-НДФЛ

    Данные из добровольных уведомлений не отражаются в 6-НДФЛ

    В 4 квартале бухгалтеры будут сдавать 7 уведомлений на НДФЛ (4 обязательных и 3 добровольных), а в разделе 1 формы 6-НДФЛ надо заполнить 4 строки – по четырем срокам уплаты из обязательных уведомлений.

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