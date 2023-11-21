Данные из добровольных уведомлений не отражаются в 6-НДФЛ

Сроки сдачи уведомлений по НДФЛ в 4 квартале смотрите в нашей таблице.
Срок сдачи уведомления
Период удержания НДФЛ
Код периода в уведомлении
Признак обязательности
Строка раздела 1 формы 6-НДФЛ
до 12.10.2023
с 23.09.2023 по 09.10.2023
34/01
добровольное
–
до 25.10.2023
с 23.09.2023 по 22.10.2023
34/01
обязательное
021
до 13.11.2023
с 23.10.2023 по 09.11.2023
34/02
добровольное
–
до 27.11.2023
с 23.10.2023 по 22.11.2023
34/02
обязательное
022
до 12.12.2023
с 23.11.2023 по 09.12.2023
34/03
добровольное
–
до 25.12.2023
с 23.11.2023 по 22.12.2023
34/03
обязательное
023
до 29.12.2023
с 23.12.2023 по 31.12.2023
34/04
обязательное
024
С 2024 года два уведомления в месяц станут обязательными, поэтому в разделе 1 формы 6-НДФЛ будет не 4 строки, а 6 – по две на каждый месяц. Новую форму должны разработать. Та новая, которую недавно утвердили на 2024 год, уже не годится, потому что там не хватает строк.
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