❤ Поздравляем с Днем бухгалтера! Дарим скидку: все вебинары и записи по 199 рублей

Дорогие бухгалтеры, мы ценим ваш труд и хотим помочь каждому выгодно улучшить свои профессиональные навыки! В честь праздника объявляем скидку на все вебинары: будущие и в записи. Забирайте!

Все мы любим праздники, а профессиональные — еще больше!

«Клерк» ценит бухгалтерский труд и с удовольствием дарит вам скидки на все вебинары: предстоящие и в записи.

1. Вебинары по 199 рублей

Предстоящие вебинары собраны в этом каталоге. Вы узнаете, как закрыть год без ошибок, подготовиться к сдаче годовой отчетности, составить учетную политику на 2024 год, вести воинский учет, работать с учетом изменений законодательства в новом году и многое другое. Смотреть каталог вебинаров.

2. Записи вебинаров по 199 рублей

В нашем каталоге более 600 записей вебинаров! Все самое важное для новичков в бухгалтерии, гуру бухгалтерского учета, кадровиков, владельцев компаний, финансистов, юристов, предпринимателей. Отчетность, ответственность, проверки, штрафы, нюансы учета и многое другое. Выбирайте! Смотреть каталог записей.

Еще в честь праздника действует скидка на курсы повышения квалификации и курсы профессиональной переподготовки: сейчас они стоят от 2 990 рублей!

Самые актуальные темы осени: воинский учет, финансовый анализ, налоги, бухучет, кадры, право. Смотреть каталог курсов.

Улучшайте свои навыки, стройте карьеру и получайте новые знания выгодно!