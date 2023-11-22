❤ Поздравляем с Днем бухгалтера! Дарим скидку: все вебинары и записи по 199 рублей

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1. Вебинары по 199 рублей
Предстоящие вебинары собраны в этом каталоге. Вы узнаете, как закрыть год без ошибок, подготовиться к сдаче годовой отчетности, составить учетную политику на 2024 год, вести воинский учет, работать с учетом изменений законодательства в новом году и многое другое. Смотреть каталог вебинаров.
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В нашем каталоге более 600 записей вебинаров! Все самое важное для новичков в бухгалтерии, гуру бухгалтерского учета, кадровиков, владельцев компаний, финансистов, юристов, предпринимателей. Отчетность, ответственность, проверки, штрафы, нюансы учета и многое другое. Выбирайте! Смотреть каталог записей.
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