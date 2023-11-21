Бизнес могут заставить отчитываться в ФНС о движении средств на иностранных счетах

В условиях ограниченного обмена информацией с зарубежными странами компании и ИП обяжут готовить отчеты по активам и средствам, которые хранятся на иностранных счетах.

Правительство собирается ужесточить контроль за зарубежными операциями компаний и ИП. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на постановление Правительства от 14.11.2023 № 1911.

Согласно документу, юридические лица и ИП будут отчитываться в налоговую о движении денежных средств и о других финансовых активах на иностранных счетах. Например, о наличии ценных бумаг и долей в компаниях.

Также у ФНС будет информация о выручке, которую бизнесмены оставляют на счетах за рубежом, и о взаиморасчетах по внешнеэкономической деятельности.

Пока что компании и ИП должны отчитываться только о зачислениях и списаниях по счету с указанием только кодов операции.

По новым правилам, вместе с кодами видов операции придется указывать объем списаний и зачислений средств за квартал как в наличной, так и безналичной форме с указанием «уникального кода» контракта.

Эта информация позволяет налоговым органам отслеживать объемы иностранной валюты, остающейся на счетах экспортеров в иностранных банках, что, в свою очередь, будет способствовать обеспечению прозрачности контроля за внешнеторговыми операциями экспортеров, — сказали в Минфине.

Отчет придется готовить и за денежные переводы больше 600 тыс. рублей, если они прошли с использованием зарубежных электронных средств платежа.