Сервис организации поездок Trivio примет участие во II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Представители компании расскажут, как организовать деловые поездки, командировки с минимальными расходами денег и времени.

Компания Trivio представит работу сервиса по организации поездок на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Теперь оформить деловую поездку и отчитаться по ней можно за считанные минуты.

Сервис поможет оптимизировать бюджет и следить за соблюдением корпоративных правил во время командировок и деловые поездок. Вы сможете:

Устанавливать лимиты по различным критериям;

Контролировать и анализировать расходы;

Согласовывать поездки удобным способом;

Выявлять нарушения и их причины;

Управлять всем процессом без негатива для коллег.

Ждем вас на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» в Москве 5 декабря!

Местро проведения: г. Москва, «Красный октябрь». Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.

Два билета со скидкой

Проведите этот день вместе с нами!