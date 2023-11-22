Сервис организации поездок Trivio примет участие во II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Компания Trivio представит работу сервиса по организации поездок на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».
Теперь оформить деловую поездку и отчитаться по ней можно за считанные минуты.
Сервис поможет оптимизировать бюджет и следить за соблюдением корпоративных правил во время командировок и деловые поездок. Вы сможете:
Устанавливать лимиты по различным критериям;
Контролировать и анализировать расходы;
Согласовывать поездки удобным способом;
Выявлять нарушения и их причины;
Управлять всем процессом без негатива для коллег.
Ждем вас на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» в Москве 5 декабря!
Местро проведения: г. Москва, «Красный октябрь». Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.
Проведите этот день вместе с нами!
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