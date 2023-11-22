Обзор сервисов для бухгалтеров

Сервис организации поездок Trivio примет участие во II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Представители компании расскажут, как организовать деловые поездки, командировки с минимальными расходами денег и времени.
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Компания Trivio представит работу сервиса по организации поездок на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Теперь оформить деловую поездку и отчитаться по ней можно за считанные минуты.

Сервис поможет оптимизировать бюджет и следить за соблюдением корпоративных правил во время командировок и деловые поездок. Вы сможете:

  • Устанавливать лимиты по различным критериям;

  • Контролировать и анализировать расходы;

  • Согласовывать поездки удобным способом;

  • Выявлять нарушения и их причины;

  • Управлять всем процессом без негатива для коллег.

Ждем вас на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» в Москве 5 декабря!

Местро проведения: г. Москва, «Красный октябрь». Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.

Два билета со скидкой

Проведите этот день вместе с нами!

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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