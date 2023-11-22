Начислять на ЕНС налог за неоформленную землю налоговики не должныэ

Об этом сообщает ФНС в письме от 13.11.2023 № БС-4-21/14319@.
Земельный налог платят лица, обладающие земельным участком:
на праве собственности;
на праве постоянного (бессрочного) пользования;
на праве пожизненного наследуемого владения.
Эти права подлежат госрегистрации.
Если компания пользуется землей, которая не оформлена в ее собственность, то она должна платить за эту землю. Но не налог, а неосновательное обогащение по требованию собственника земельного участка.
Совокупная обязанность на ЕНС не может формироваться на основании начислений налога в отношении лиц, не обладающих обязанностью по его уплате, констатирует ФНС.
То есть, за использование чужой земли налога не будет.
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