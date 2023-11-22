Начислять на ЕНС налог за неоформленную землю налоговики не должныэ

Земельный налог платят те компании, на которые по данным ЕГРН оформлена собственность на земельные участки. Нет собственности – нет налога.

Об этом сообщает ФНС в письме от 13.11.2023 № БС-4-21/14319@.

Земельный налог платят лица, обладающие земельным участком:

на праве собственности;

на праве постоянного (бессрочного) пользования;

на праве пожизненного наследуемого владения.

Эти права подлежат госрегистрации.

Если компания пользуется землей, которая не оформлена в ее собственность, то она должна платить за эту землю. Но не налог, а неосновательное обогащение по требованию собственника земельного участка.

Совокупная обязанность на ЕНС не может формироваться на основании начислений налога в отношении лиц, не обладающих обязанностью по его уплате, констатирует ФНС.

То есть, за использование чужой земли налога не будет.