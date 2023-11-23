В России может появиться еще один кодекс — цифрового права

Юристам стоит признать цифровое право самостоятельной отраслью. Об этом заявил председатель столичного отделения Ассоциации юристов России Виктор Вайпан в рамках конференции «Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы», организованной на юрфаке МГУ в рамках XIII Московской юридической недели, пишут «Ведомости».

«Возникшие новые цифровые технологии – искусственный интеллект, цифровые платформы и виртуальные объекты — являются новыми цифровыми сущностями. Их регулирование и использование не всегда вписывается в отраслевые юридические конструкции», — заявил он.

Вайпан полагает, что уже настало время для кодификации законодательства — по сути сущностной переработки всего законодательства в информационной сфере. Основные понятия и положения таких правоотношений и принципы регулирования могут быть собраны в едином кодексе.