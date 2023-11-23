Наследство не по средствам. В Англии собираются отменить налог на наследство

Глава Минфина Великобритании предложил уменьшить ставку, либо вовсе отказаться от налога на наследство. Это может усилить позиции консерваторов среди богатейших граждан.

Глава Минфина и член консервативной партии Джереми Хант предложил уменьшить ставку с нынешних 40% до 20–30% либо вовсе от налога отказаться, пишут «Ведомости».

Согласно законодательству Альбиона, из всех частных активов, полученных от умершего родственника, британцы должны пожертвовать в казну внушительный налог в 40 процентов. Исключение составляет не облагаемая выплатой сумма в 325 тысяч фунтов стерлингов, а также дополнительные 100 тысяч в случае наследования жилья.

Ежегодные сборы этого налога составляют около 7 млрд фунтов стерлингов, оценивают в IFS. Доходы всего британского бюджета близки к 1 трлн фунтов. К началу 2030-х гг. поступления от налога на наследство, по аценкам аналитиков, достигнут 15 млрд фунтов, или 0,5% ВВП в год, в связи с концентрацией богатства у старших поколений.

Правительство премьер-министра Риши Сунака рассматривает возможность отмены налога на наследство, пишет Bloomberg. На этот шаг власти могут пойти в преддверии следующих всеобщих выборов.