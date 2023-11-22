С 1 января 2024 хранить бухгалтерские документы и базы необходимо в РФ

ФСБУ 27/2021 требует, чтобы компании хранили документы бухучета, а также данные, содержащиеся в таких документах, и размещали соответствующие базы данных на территории РФ. С 1 января 2024 это императив.

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», в котором содержатся требование хранения документов и баз данных на территории РФ был утвержден приказом Минфина № 62н от 16 апреля 2021 года.

Вопрос хранения документов в РФ особенно актуален для компаний, входящих в международные транснациональные группы, имеющих штаб-квартиры за рубежом и ведущих бизнес в России. После вступления в силу нового стандарта таким компаниям предстоит решить, каким образом выполнить требование о локализации в России баз данных бухгалтерского учета.

Новый стандарт не запрещает хранить базы данных за рубежом. Компании могут продолжать вести учет в корпоративных учетных системах на серверах в других странах. При этом им необходимо обеспечить одновременное параллельное сохранение баз и на сервере, расположенном на территории РФ.