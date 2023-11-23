🎁 В честь Дня бухгалтера «Клерк» держит акционные цены на курсы и подписку Премиум. Успейте забрать с выгодой до 85%!

Побалуйте себя в профессиональный праздник — вложитесь в новые знания! Мы дарим вам скидки на подборку из лучших образовательных курсов и на популярную подписку Клерк.Премиум.

День бухгалтера прошел, но «Клерк» продолжает вас радовать приятными ценами на самые полезные и актуальные курсы осени. Мы собрали лучшие темы: воинский учет, финансовый анализ, налоги, бухучет, кадры, право.

Смотрите каталог курсов и забирайте нужное!

«Клерк» ценит бухгалтерский труд и с удовольствием дарит вам скидку еще и на популярную подписку Клерк.Премиум. Сейчас ее можно оформить на 70% дешевле: 14 900 ₽ 50 000 ₽.

Подключить подписку

В подписке Клерк.Премиум вам будет доступно:

500+ часов обучающего контента для бухгалтеров, кадровиков, ИП. Онлайн-курсы и вебинары, тесты, чат с лектором, сертификаты.

Безлимитные консультации с экспертами по любым вопросам: от бухгалтера, кадровика, ИП, директора. Ответим за пару часов на любое количество ваших вопросов про налоги, проверки, учет, 1С, право. Только эксперты-практики.

Понятные статьи-инструкции про новые законы со ссылками на нормативные акты. В коллекции их 1000+. Можете заказать свою тему, мы напишем специально для вас.

Улучшайте свои навыки, стройте карьеру и получайте новые знания выгодно!