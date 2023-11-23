🍒 Как составить уведомление по ЕНП в ноябре и что изменится с 2024 года, как не ошибиться с УСН: разъяснения экспертов

В ноябре в уведомлении будут взносы за октябрь и НДФЛ за период с 23 октября по 22 ноября. Причем обе этих суммы будут автоматически зарезервирован с сальдо ЕНС на следующий день после сдачи уведомления.
Организация обязана вести воинский учет работников как головного офиса, так и обособленных подразделений.
А материале – образец заполнения карточки по форме № 10 , которую надо вести на всех работников, подлежащих призыву, и военнообязанных.
Продавец обязан начислить НДС с аванса в счет будущей поставки, но не всегда. А дальнейший учет и отражение предоплаты в декларации зависят от периода и суммы реализации.
Компенсационные выплаты удаленным работникам можно учитывать в налоговой базе по прибыли и не облагать НДФЛ и взносами. Но, в пределах лимита: не более 35 рублей за каждый день.
Сроков уплаты по НДФЛ теперь будет два. Соответственно, меняется и период, за который идет уплата.
Уведомления тоже надо будет сдавать два раза в месяц.
Будут специальные контрольные соотношения, которые применяются только для целей ЕНС.
Уведомления и декларации проведут на ЕНС только после проверки на эти соотношения.
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