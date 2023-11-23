🍒 Как составить уведомление по ЕНП в ноябре и что изменится с 2024 года, как не ошибиться с УСН: разъяснения экспертов

Компенсационные выплаты удаленным работникам можно учитывать в налоговой базе по прибыли и не облагать НДФЛ и взносами. Но, в пределах лимита: не более 35 рублей за каждый день.

Сроков уплаты по НДФЛ теперь будет два. Соответственно, меняется и период, за который идет уплата.

Уведомления тоже надо будет сдавать два раза в месяц.