Как в 1С:Бухгалтерии 8 провести закрытие нескольких месяцев

Компании, в которых нет обособленных подразделений, смогут в 1С закрывать несколько месяцев сразу. Вне невыполненные операции будут автоматические выполнены.

В программе 1С:Бухгалтерия 8 начиная с версии 3.0.144 появилась возможность сразу закрыть несколько месяцев. Для этого нужно указать последний месяц и нажать кнопку «Выполнить закрытие месяца». Об этом сказано на сайте 1С.

Операции, которые остались невыполненными в прошлых периодах, будут автоматически выполнены.

В том числе и перепроведение документов. Теперь оно для наглядности помечено нулевым этапом закрытия месяца.

Закрыть несколько месяцев сразу могут компании без обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.