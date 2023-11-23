Как в 1С:Бухгалтерии 8 провести закрытие нескольких месяцев

В программе 1С:Бухгалтерия 8 начиная с версии 3.0.144 появилась возможность сразу закрыть несколько месяцев. Для этого нужно указать последний месяц и нажать кнопку «Выполнить закрытие месяца». Об этом сказано на сайте 1С.
Операции, которые остались невыполненными в прошлых периодах, будут автоматически выполнены.
В том числе и перепроведение документов. Теперь оно для наглядности помечено нулевым этапом закрытия месяца.
Закрыть несколько месяцев сразу могут компании без обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.
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