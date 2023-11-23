Онлайн-курсы для бухгалтеров

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Комментарии

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    Онлайн-курсы для бухгалтеров

    🎁 «Клерк» продолжает дарить скидки любимым бухгалтерам! Подписка Премиум на месяц теперь на 25% выгодней

    Успейте забрать онлайн-курсы со скидкой до 77% или получить все для обучения в подписке Клерк.Премиум на месяц. Она сейчас на 25% дешевле!

    7
    Учетная политика

    Изменения с 2024 года: что важно знать бухгалтеру

    Новые год несет ряд важных изменений, которые повлияют на работу бухгалтера. Успейте подготовиться!

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    Онлайн-курсы

    47
    Опытом делятся эксперты-практики, без воды
    Декларация по УСН

    📌 Когда сдавать декларацию по УСН: таблица по срокам для разных ситуаций

    В общем случае организации должны сдать декларацию по УСН до 25 марта, ИП – до 25 апреля. Код периода – 34. Но в случае закрытия, реорганизации, перехода с УСН сроки другие. Смотрите сроки на все случаи в нашей таблице.

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    Логотип EnDocs
    EnDocs
    ЭДО

    Электронный документооборот: снижение затрат на бизнес-процессы и повышение их качества

    Рутинные операции отнимают слишком много времени и требуют внушительных затрат. Сократить издержки и повысить экономическую эффективность позволяет внедрение системы электронного документооборота (СЭД).

    Электронный документооборот: снижение затрат на бизнес-процессы и повышение их качества
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    Календарь вебинаров

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    Лучшие спикеры, новый каждый день

    Как в 1С:Бухгалтерии 8 провести закрытие нескольких месяцев

    Компании, в которых нет обособленных подразделений, смогут в 1С закрывать несколько месяцев сразу. Вне невыполненные операции будут автоматические выполнены.

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    Логотип Skillfaсtory
    Skillfaсtory
    Карьера бухгалтера

    Карьера бухгалтера в сфере 1С: миф или реальность

    Бухгалтер выполняет учетные функции с помощью программы 1С:Бухгалтерия, но может работать и с другими конфигурациями системы. Разберем, какие карьерные возможности есть у этого специалиста и может ли он успешно перейти в востребованную сферу IT.

    Карьера бухгалтера в сфере 1С: миф или реальность
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    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Вебинары для бухгалтеров

    🎓Вебинар: Инструкция по закрытию года для бухгалтера и предпринимателя. 27 ноября в 11:00 мск!

    Разберитесь с перечнем важных дел в конце года, чтобы обезопасить себя, компанию и собственника от внимания со стороны налоговой.

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    Отчетность

    Утвердили новую форму отчетов по зарубежным счетам

    Компании, физлица и ИП должны отчитываться о движении средств по зарубежным счетам. Для этого правительство утвердило новую форму, ее нужно применять с 21 ноября.

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    Профессиональная
    переподготовка

    5     Официальный диплом с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как отразить НДС, чтобы счет 68.9 закрыть?

    Добрый день! 1. Мы платим НДС как агенты. Его в уведомлении не указываем, т.к подаём декларацию. Как его отразить, чтобы 68.9 закрыть? 2. Фиксир страховые взносы ИП и доп 1%. При закрытии года закроется или операцией по ЕНС закрывать?

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    Логотип profbuhgalt
    profbuhgalt
    Бухгалтерский учет

    Бухгалтерские проводки. Оборотная ведомость по счету 60

    Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» активно-пассивный. Это означает, что сальдо по этому счету может быть, как по дебету, так и по кредиту. Дебетовое сальдо показывает задолженность поставщика перед нашей организацией, кредитовое — нашу задолженность перед поставщиком.

    Бухгалтерские проводки. Оборотная ведомость по счету 60
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    Логотип TransAvto-7
    TransAvto-7
    Право

    Инспектор ГИБДД хочет осмотреть багажник. Соглашаться обязательно?

    Инспекторы ГИБДД при остановке авто могут предъявлять разные требования. Одно из самых популярных — приглашение открыть багажник для осмотра внутреннего содержимого. Водители не всегда знают, можно ли отказать в таких ситуациях, или необходимо в любом случае выполнять распоряжение сотрудника.

    Инспектор ГИБДД хочет осмотреть багажник. Соглашаться обязательно?
    56
    Зарплата

    Когда выплачивать зарплату, чтобы в 2024 году не сдавать два ЕНП-уведомления на НДФЛ: таблица

    В 2023 году некоторые компании поменяли сроки выплаты зарплаты, чтобы «подогнать» их под сроки сдачи уведомлений по ЕНП. В 2024 году ситуация меняется и коллеги уже думают над тем, не поменять ли эти сроки снова.

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    Записи вебинаров

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    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Ведение бизнеса

    Федресурс онлайн — официальный сайт сервиса по публикации сообщений в ЕФРСФДЮЛ (Федресурс)

    Единый федеральный реестр сведений фактов деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (ЕФРСФДЮЛ, Федресурс) — это реестр в котором все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны публиковать информацию о себе.

    Федресурс онлайн — официальный сайт сервиса по публикации сообщений в ЕФРСФДЮЛ (Федресурс)
    75
    Логотип Астрал
    Астрал
    ЭДО

    Роль электронного документооборота в агропроме

    Сельскохозяйственный сектор России претерпевает значительные изменения благодаря активному внедрению цифровых технологий. Одной из ключевых составляющих этого процесса является развитие электронного документооборота (ЭДО).

    Роль электронного документооборота в агропроме
    57

    Мини-курсы

    261
    Короткие видео на самые актуальные темы
    Логотип Psy_Natalie
    Psy_Natalie
    Бухгалтеры

    Что интересного посмотреть? Подборка фильмов для бухгалтеров

    У каждого из нас есть свой проверенный и любимый способ времени препровождения после тяжелого рабочего дня. И, конечно, для многих — это просмотр хороших фильмов.

    Что интересного посмотреть? Подборка фильмов для бухгалтеров
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    Проверки

    Путин поручил правительству продлить мораторий на проверки в 2024 году

    Внеплановые проверки будут проводить только по поручениям президента, правительства и прокураторы за нарушения обязательных требованиий.

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    Коллекции

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    Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций
    Самозанятые

    Самозанятым хотят дать право на торговлю покупными товарами

    Сейчас при перепродаже товаров нельзя применять НПД. Этот запрет хотят отменить.

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    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    В стройке сервисное обслуживание объектов сданных на какой счёт списывать дт 20 или д 25?

    Добрый день! Подскажите в стройке сервисное обслуживание объектов сданных на какой счёт списывать дт 20 или д 25? И объектов которые мы сами не делали, но взяли на обслуживание? Я давно работала в стройке, это уже не помню, а очень надо.

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    Резюме

     Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме
    Экономика России

    В бюджет поступили безвозмездные платежи на 406,8 млрд рублей

    С января по сентябрь сумма безвозмездных поступлений в 12 раз превысила прогноз на весь 2023 год.

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    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Можно ли одной общей суммой пробить чек коррекцию?

    Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобным. ИП с начала 2023г не пробивал чеки через кассу, но при этом пользовался эквайрингом, деньги от покупателей поступали на рс.

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    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие