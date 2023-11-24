Не забудьте до конца ноября сдать обновленную форму № 57-Т в статистику

Речь идет про форма 57-Т. Новую форму Росстат утвердил приказом от 31.07.2023 № 360.
Сдают такой отчет раз в два года организации практически всех сфер деятельности или их ОП. Но не все. Отчитываться а Росстат по этой форме должны только средние и крупные компании. Не сдают форму компании: финансовой и страховой деятельности; государственного управления и обеспечения военной безопасности; общественные и экстерриториальные организации. А также субъекты малого предпринимательства.
Уточните, включили ли вашу организацию в статистический отбор с помощью специального сервиса Росстата.
Штрафы за несдачу статотчетности (ст. 13.19 КоАП):
от 20 000 до 70 000 руб. на организацию
от 10 000 до 20 000 руб. на должностное лицо — за первичное нарушение;
100 000–150 000 руб. на организацию за повторное нарушение;
30 000–50 000 руб. на должностное лицо, если нарушение повторилось.
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