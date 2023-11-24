Отчетность в Росстат

Не забудьте до конца ноября сдать обновленную форму № 57-Т в статистику

До 30 ноября Росстат ждет сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям за октябрь 2023 года. Не забудьте отчитаться.
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Речь идет про форма 57-Т. Новую форму Росстат утвердил приказом от 31.07.2023 № 360.

Сдают такой отчет раз в два года организации практически всех сфер деятельности или их ОП. Но не все. Отчитываться а Росстат по этой форме должны только средние и крупные компании. Не сдают форму компании: финансовой и страховой деятельности; государственного управления и обеспечения военной безопасности; общественные и экстерриториальные организации. А также субъекты малого предпринимательства. 

Уточните, включили ли вашу организацию в статистический отбор с помощью специального сервиса Росстата.

Штрафы за несдачу статотчетности (ст. 13.19 КоАП):

  • от 20 000 до 70 000 руб. на организацию

  • от 10 000 до 20 000 руб. на должностное лицо — за первичное нарушение;

  • 100 000–150 000 руб. на организацию за повторное нарушение;

  • 30 000–50 000 руб. на должностное лицо, если нарушение повторилось.

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