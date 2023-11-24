🎉 День бухгалтера прошел, а подарки от «Клерка» остались! Успейте забрать курсы с сертификатами со скидкой до 87%

Поддержим праздничное настроение скидками на полезные образовательные курсы. Они помогут улучшить ваши профессиональные навыки и стать незаменимым бухгалтером.

«Клерк» продолжает вас радовать приятными ценами на курсы с официальным повышением квалификации. Сейчас они до 87% дешевле!

Хотите научиться финансовому моделированию, работать с ВЭД или правильно считать налоги для клиентов, которые торгуют на маркетплейсах? Не проблема! Смотрите каталог курсов и забирайте нужное.

В честь праздника «Клерк» дарит бухгалтерам скидки до 77% на онлайн-курсы.

Это лучший способ разобраться в конкретной теме. Опытом делятся строго отобранные редакцией «Клерка» эксперты-практики. Мы собрали лучшие темы: воинский учет, финансовый анализ, налоги, бухучет, кадры, право. В каталоге курсов есть из чего выбрать!

Улучшайте свои навыки, стройте карьеру и получайте новые знания выгодно!