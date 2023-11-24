Не нашли в реестре информацию об адресе регистрации компании — обращайтесь в ФНС через сервис «Обратная связь»

У ФНС появился новый сервис с обратной связью. Он позволяет направлять информацию об отсутствии в государственном адресном реестре сведений об адресных объектах.

ФНС разработала новый сервис «Обратная связь», которая позволяет пользователям отправить информацию об адресных объектах, если их нет в государственном реестре. Об этом сказано на сайте налоговой.

Информация об адресных объектах хранится в едином государственном адресном реестре ФИАС. Но основании этих данных оказываются государственные и муниципальные услуги, в том числе почтовая связь.

С 13 ноября 2023 года сервис «Обратная связь» подключили к онлайн-регистрации бизнеса. При заполнении заявления компании и ИП смогут направить в ФИАС сведения об адресе, который не найден в реестре.

Сервис «Обратная связь» позволит через портал ФИАС направить информацию об объекте недвижимости, адрес которого заявитель не смог найти в ГАР, и в ответ оперативно получить актуальный адрес такого объекта, — говорится в сообщении.

Если адрес отсутствует в ГАР, то сервис направит заявку в орган местного самоуправления, чтобы эта информация была внесена.

Онлайн-регистрация бизнеса будет доступна только после того, как местные власти разместят сведения об отсутствующем адресе.