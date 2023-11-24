Топ-10 самых убыточных компаний в по итогам прошлого года

С прошлого года Forbes публикует рейтинг самых прибыльных компаний России. В этом году в него вошли 100 компаний. Теперь издание опубликовало список самых убыточных компаний в 2022 году.
У кого самые большие убытки:
ВТБ.
Альфа-банк.
Газстройпром.
Ozon.
ГТЛК.
Связной.
Русский уголь.
VK.
Московский метрополитен.
Почта России.
Forbes обращает внимание, что некоторые участники рейтинга являются хронически убыточными. Так, «Московский метрополитен» не зарабатывал прибыли с 2016 года, а «Сеть Связной» и вовсе инициировал процедуру банкротства.
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