Топ-10 самых убыточных компаний в по итогам прошлого года

Forbes назвал самые убыточные российские компании в 2022 году. Их суммарный убыток составил почти 1,1 трлн руб. Посмотрев список вы сильно удивитесь.

С прошлого года Forbes публикует рейтинг самых прибыльных компаний России. В этом году в него вошли 100 компаний. Теперь издание опубликовало список самых убыточных компаний в 2022 году.

У кого самые большие убытки: ВТБ. Альфа-банк. Газстройпром. Ozon. ГТЛК. Связной. Русский уголь. VK. Московский метрополитен. Почта России.

Forbes обращает внимание, что некоторые участники рейтинга являются хронически убыточными. Так, «Московский метрополитен» не зарабатывал прибыли с 2016 года, а «Сеть Связной» и вовсе инициировал процедуру банкротства.