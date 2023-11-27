Авито присоединился к Кодексу этики искусственного интеллекта

Кодекс разработан и совершенствуется на площадке Альянса в сфере ИИ совместно с представителями академического сообщества.

Авито присоединился к рядам сторонников Кодекса этики в сфере ИИ, в котором уже есть Сбер, VK, Яндекс и другие.

В компании уже «трудоустроены» больше 150 ИИ-алгоритмов, анализирующие клики, модерирующие объявления и улучшающие поисковую выдачу.

«Искусственный интеллект сопровождает пользователя все время его пребывания на платформе. Более 150 алгоритмов ежедневно анализируют 30 млрд кликов пользователей, постоянно обучаясь и совершенствуясь. Искусственный интеллект модерирует 99% объявлений, защищает людей на платформе от недобросовестных пользователей, создает персонализированную ленту, помогает покупателям и продавцам быстрее находить друг друга. Присоединение к Кодексу этики ИИ для нас важный и закономерный шаг, который поможет повысить осведомленность и доверие пользователей к высокотехнологичным продуктам Авито, работающим на основе ИИ», — Влад Федулов, управляющий директор Авито.

Коллеги из Авито считают, что чем больше компаний присоединится к Кодексу — тем больше пользователи будут знать о принципах работы ИИ и доверять нейросетям.