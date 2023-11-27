🎁 День бухгалтера прошел, а «Клерк» продолжает дарить скидки!

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«Клерк» приглашает принять онлайн-участие в конференциях, которые пройдут в 5 декабря в Москве и 14 декабря в Краснодаре. На билеты сейчас действует особая цена — всего 999 рублей!

Успейте купить онлайн-билет на конференцию в Москве. В программе только горячие темы:

Подготовка к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год, ФСБУ, учетная политика 2024;

Налоговые проверки в 2024 году. Оптимизация, дробление, схемы;

Изменения в трудовом законодательстве;

Воинский учет.

14 декабря в Краснодаре эксперты поделятся с вами:

Как отвечать на требования ИФНС;

Как вести воинский учет по новым правилам;

Какие требования ФСБУ в отчетности;

Чем отличаются белые, серые и черные налоговые схемы.

Получите новую информацию за один день из любой точки мира — присоединяйтесь к онлайн-трансляции всего за 999 рублей! Купить онлайн-билет на конференцию в Краснодаре.

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