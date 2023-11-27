Бухгалтеры

🎁 День бухгалтера прошел, а «Клерк» продолжает дарить скидки!

Побалуйте себя в честь профессионального праздника — вложитесь в новые знания! Мы дарим вам скидки на подборку из лучших образовательных курсов, на популярную подписку Клерк.Премиум и на онлайн-участие в конференциях.
26

День бухгалтера прошел, а подарки не заканчиваются! Поддержим праздничное настроение скидками на все, что пригодится вам в работе.

Самая популярная подписка

«Клерк» ценит бухгалтерский труд и с удовольствием дарит вам скидку на подписку Клерк.Премиум.

Курсы повышения квалификации и профпереподготовки

Сейчас курсы до 87% дешевле!

Хотите научиться финансовому моделированию, работать с ВЭД или правильно считать налоги для клиентов, которые торгуют на маркетплейсах? Не проблема! Смотрите каталог курсов и забирайте нужное. По итогам обучения получите официальный документ по почте, внесем его в реестр ФИС ФРДО.

Онлайн-курсы

Лучший способ разобраться в конкретной теме — пройти онлайн-курс! К тому же сейчас они со скидками до 77%.

Опытом делятся строго отобранные редакцией «Клерка» эксперты-практики. Мы собрали лучшие темы: воинский учет, финансовый анализ, налоги, бухучет, кадры, право. В каталоге курсов есть из чего выбрать!

Конференции

«Клерк» приглашает принять онлайн-участие в конференциях, которые пройдут в 5 декабря в Москве и 14 декабря в Краснодаре. На билеты сейчас действует особая цена — всего 999 рублей!

Успейте купить онлайн-билет на конференцию в Москве. В программе только горячие темы:

  • Подготовка к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год, ФСБУ, учетная политика 2024;

  • Налоговые проверки в 2024 году. Оптимизация, дробление, схемы;

  • Изменения в трудовом законодательстве;

  • Воинский учет.

14 декабря в Краснодаре эксперты поделятся с вами:

  • Как отвечать на требования ИФНС;

  • Как вести воинский учет по новым правилам;

  • Какие требования ФСБУ в отчетности;

  • Чем отличаются белые, серые и черные налоговые схемы.

Получите новую информацию за один день из любой точки мира — присоединяйтесь к онлайн-трансляции всего за 999 рублей! Купить онлайн-билет на конференцию в Краснодаре.

Улучшайте свои навыки, стройте карьеру и получайте новые знания выгодно!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Маркетплейсы

    Проверка склада Wildberries грозит предпринимателям миллиардными убытками

    Продавцы на маркетплейсах потеряют миллиарды из-за приостановки работы складов маркетплейса в период распродаж.

    8
    Логотип Клерк
    Клерк
    Маркетплейсы

    Как оформить договор с маркетплейсом

    Маркетплейсы — новая реальность, мы уже не представляем себе жизни без Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет и прочих площадок, где легко и быстро можно купить товар.

    Как оформить договор с маркетплейсом
    474

    Резюме

     Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме
    Логотип Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
    Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
    Карьера бухгалтера

    Постройте бизнес-модель вашего бухгалтерского агентства. Пошаговый план здесь

    Коллеги, приветствую. Я Екатерина Сидиченко и со мной бухгалтера становятся предпринимателями и создают свои бухгалтерские агентства за 3 месяца. И сегодня я расскажу, с чего начинается системный прибыльный бухгалтерский бизнес.

    Постройте бизнес-модель вашего бухгалтерского агентства. Пошаговый план здесь
    12
    Бухгалтерские программы

    Группа компаний ВДГБ примет участие во II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

    Представитель компании расскажет про импортозамещение в бизнесе: возможности и вызовы автоматизации в 2024 году.

    15

    Мини-курсы

    262
    Короткие видео на самые актуальные темы
    Обзоры для бухгалтера

    Ваш личный календарь ЕНП: что нужно сдать до 27 ноября, как заполнить заявление на отгул и как учитывать убытки прошлых лет. Дайджест Разборов

    Приближается срок сдачи очередного обязательного уведомления по ЕНП – 27 ноября (потому что 25 ноября – выходной). Расскажем, что в него надо включить в разборе «Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в ноябре 2023 года». Также основные темы на сегодня: ЕНП, НДС, воинский учет.

    Создано с помощью ИИ dalle-3 © Вера Ревина, Клерк
    17
    Трудовое право

    💥 Вышли долгожданные разъяснения для сотрудников с детьми-инвалидами: допвыходные будут только в рабочие дни

    С сентября у родителей детей-инвалидов появилось право копить допвыходные (по 4 дня в месяц), а потом взять их подряд. Но как все это реализовать на практике, никто не знал. Главная интрига – эти 24 дня подряд включают в себя выходные или нет. Теперь стало ясно -- речь идет про 24 рабочих дня.

    47

    Коллекции

    17
    Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций
    Бесплатно с Отпуска

    График отпусков на 2024 год: бланк + образец

    2023 год подходит к концу. Для работодателей это означает, что приближается дедлайн для утверждения графика отпусков на 2024 год. Рассказываем, как, когда, в какой форме, и с учетом каких нюансов составить график отпусков, чтобы не нарваться на штрафы.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    22
    Логотип Онлайн-школа Рузанны Оганесян
    Онлайн-школа Рузанны Оганесян

    С какой суммы платить налог на УСН, продавая свой товар через агента (на маркетплейсах)?

    Казалось бы, тема уже настолько заезжена, что даже предприниматели знают ответ на этот вопрос. Но, к сожалению, я очень часто встречаю в бухгалтерских чатах, что бухгалтеры неверно консультируют селлеров по этому вопросу. Поэтому давайте ещё раз закрепим.

    С какой суммы платить налог на УСН, продавая свой товар через агента (на маркетплейсах)?
    75

    Разборы законов

    1 055
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Обзор законопроектов

    Государственным предприятиям разрешат брать займы у некредитных организаций

    Если казенные предприятия смогут привлекать средства по лучшим рыночным условиям, то выполнение государственного оборонного заказа будет проходить быстрее.

    27
    Маркировка рекламы

    Как маркировать рекламу в сторис, подкастах и Telegram: разбираемся в инструкции от Роскомнадзора

    Роскомнадзор рассказал, где и как ставить маркировку рекламы в видео в соцсетях, аудио-подкастах и даже в кино. Ловите инструкцию, чтобы не собрать штрафы на нарушение законодательства!

    Иллюстрация: Вера Ревина / dalle-3
    23
    Обзоры для бухгалтера

    💡 Растет спрос на бухгалтеров, а у бухгалтеров растет количество отчетов. Топ новостей за неделю

    Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.

    105
    Отчетность в СФР

    Какие коды в ЕФС-1 будут для совместителей

    При приеме совместителя на работу в подразделе 1.1 формы ЕФС-1 надо будет указать специальные коды.

    64

    Онлайн-курсы

    47
    Опытом делятся эксперты-практики, без воды
    Бухгалтеры

    🎁 День бухгалтера прошел, а «Клерк» продолжает дарить скидки!

    Побалуйте себя в честь профессионального праздника — вложитесь в новые знания! Мы дарим вам скидки на подборку из лучших образовательных курсов, на популярную подписку Клерк.Премиум и на онлайн-участие в конференциях.

    26
    Логотип DAS Group
    DAS Group
    Авторское право

    Ошибки в оформлении отношений с разработчиками. Как пройти Due diligence программного обеспечения

    Основной актив IT компаний это собственные разработки программного обеспечения. Поскольку, интеллектуальная собственность всегда является результатом творческой деятельности человека, перед бизнесом стоит очень актуальная задача выстраивания легитимного мостика между автором и бизнесом по переходу прав на произведение, программу для ЭВМ и тд.

    Ошибки в оформлении отношений с разработчиками. Как пройти Due diligence программного обеспечения
    36

    Курсы повышения
    квалификации

    19     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Логотип ВДГБ
    ВДГБ

    Особенности программы 1С:Управление нашей фирмой 

    «1С:Управление нашей фирмой» — система для автоматизации учета. Она подойдет оптовой и розничной торговле, а также компаниям, которые специализируются на мелкосерийном и индивидуальном производстве, предоставлении услуг, выполнении подрядных работ.

    Особенности программы 1С:Управление нашей фирмой 
    1
    70
    Логотип DAS Group
    DAS Group
    Защита персональных данных

    Персональные данные: важные изменения законодательства в 2023 году

    В статье обозреваем важные изменения в законодательстве, касающиеся персональных данных и из защиты.

    Персональные данные: важные изменения законодательства в 2023 году
    67

    Календарь вебинаров

    24
    Лучшие спикеры, новый каждый день
    Детские пособия

    На выплату единого детского пособия направили еще 89,5 млрд рублей

    Единое пособие смогут получить больше 10 млн детей. На выплаты могут претендовать семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека.

    65
    Бесплатно с ПСН

    Как подать заявление на патент для ИП в 2024 году

    Работа с применением патентной системы налогообложения снижает налоговую нагрузку и освобождает предпринимателей от ряда обязанностей. Рассказываем, как перейти на ПСН в 2024 году.

    Как подать заявление на патент для ИП в 2024 году
    1,2 тыс.

    Записи вебинаров

    687
    Новые видео от экспертов каждый день
    Экономика России

    Минздрав не запрещает продавать жидкости для вейпов

    Власти не собираются ограничивать продажи жидкостей для вейпов. Иначе из бюджета выпадут 12 млрд рублей.

    2
    96
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    ФСБУ НМА

    Бухучет нематериальных активов по ФСБУ 14/2022

    С отчетности за 2024 год обязателен к применению новый стандарт по учету нематериальных активов (НМА) – ФСБУ 14/2022. Расскажем, что признается НМА по стандарту, как учитывать малоценные активы, поведаем о новых правилах амортизации и переоценки НМА. Как говорится, «все познается в сравнении», поэтому для наглядности в статье приводим нормы прежних правил

    Бухучет нематериальных активов по ФСБУ 14/2022
    107

    Консультации

    Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов Подключить