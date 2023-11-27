👉 Как ИП уплатить фиксированные взносы за 2023 год: образцы платежек

Сумма взносов ИП в фиксированном размере за 2023 год – 45 842 руб.
Сформировать платежный документ можно в сервисе ФНС.
Сейчас там есть возможность сделать платежку на КБК взносов со статусом 02. С 2024 года такой возможности не будет и надо будет просто пополнять ЕНС.
Если ИП будет платить фиксированные взносы через свой расчетный счет в 2023 году, то это можно сделать двумя способами. Смотрите образцы.
Платежка-01:
Платежка-02:
Такую платежку-02 можно отправить только до 31 декабря 2023 года. Потом – только платежку-01.
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