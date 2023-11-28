Торгово-промышленная палата: бизнес заплатит 225 млрд рублей разового налога на сверхприбыль по ставке в 5%

Бизнес до конца ноября заплатит примерно 225 млрд руб. в качестве разового налога на сверхприбыль (windfall tax), сообщил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Сумма будет направлена в бюджет с учетом скидки.

Три четверти компаний, подпадающих под windfall tax, намерены заплатить налог досрочно, со скидкой — по ставке в 5% вместо 10%. Перенести платеж на следующий год могут компании, которым нужна рублевая ликвидность в ближайшие месяцы, пишет «Коммерсантъ».

Налог на сверхприбыль (Windfall tax) — налог для крупного бизнеса, чья средняя прибыль за два предыдущих года оказалась больше 1 млрд руб. Он установлен на уровне 10% от суммы превышения прибыли компании за 2021–2022 годы над показателями 2018–2019 годов. Заплатить деньги нужно до 28 января 2024 года. Его можно снизить вдвое, перечислив обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября текущего года.

Минфин ожидает, что всего бизнес заплатит 300 млрд руб. На 20 ноября было внесено только 40 млрд руб.