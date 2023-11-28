Воинский учет

Что надо сделать по воинскому учету до конца года. Забирайте чек-лист

Компаниям больше не надо сдавать в военкомат два отчета в военкомат — списки граждан мужского пода 15-16 лет и списки граждан, которых нужно поставить на воинский учет первоначально. Осталось еще 8 обязательных документов, которые нужно представить в военкомат, но не всем!
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С 1 октября начали действовать огромные штрафы по воинскому учету. И далеко не все компании успевают следить за изменениями в отчетности, которую ждут военкоматы. Мы подготовили табличку, которая поможет вам разобраться с отчетами, которые нужно будет сдать до конца года. Кому-то осталось всего 4 отчета, а кому-то придется сдавать еще 8 отчетов.

Какие отчеты сдавать в военкомат до конца 2023 года?

Название отчетной формы

Сроки сдачи

Примечание

Форма 18. Карточка учета компаний

При постановке на учет, далее — ежегодно до 31 декабря

План работ по воинскому учету и бронированию

До 31 декабря предшествующего года

Компании могут дополнять или сокращать форму в части бронирования, в том числе по рекомендациям

Сведения при приеме на работу/увольнении

В течение 5 дней с даты издания приказа

Представляются на всех граждан, состоящих на ВУ или обязанных состоять на ВУ

Сведения об изменении учетных данных работника

В течение 5 дней с даты получения информации об изменениях

П. 29 МР от 11.07.2017.

Сверка сведений

Не реже одного раза в год

Карточки № 10.

Для сверки данных составляется список работников, состоящих на ВУ.

Сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете

В течение 3 рабочих дней — при выявлении не состоящих на ВУ граждан; двух недель — по запросу военкомата

П. 29 МР от 11.07.2017.

Форма 6. Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе

Ежегодно, до 31 декабря

Унифицированная форма не утверждена. 

Форма 19. Сведения об обеспеченности ресурсами

До 31 декабря на период мобилизации или военного времени

Сдается организациями, которые осуществляют бронирование. Бланк можно получить в местном военкомате.

Важно! Все экземпляры отчетов подписываются руководителем и скрепляются печатью компании.

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    Воинский учет

    Что надо сделать по воинскому учету до конца года. Забирайте чек-лист

    Компаниям больше не надо сдавать в военкомат два отчета в военкомат — списки граждан мужского пода 15-16 лет и списки граждан, которых нужно поставить на воинский учет первоначально. Осталось еще 8 обязательных документов, которые нужно представить в военкомат, но не всем!

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