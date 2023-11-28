Что надо сделать по воинскому учету до конца года. Забирайте чек-лист

С 1 октября начали действовать огромные штрафы по воинскому учету. И далеко не все компании успевают следить за изменениями в отчетности, которую ждут военкоматы. Мы подготовили табличку, которая поможет вам разобраться с отчетами, которые нужно будет сдать до конца года. Кому-то осталось всего 4 отчета, а кому-то придется сдавать еще 8 отчетов.

Сдается организациями, которые осуществляют бронирование. Бланк можно получить в местном военкомате.

До 31 декабря на период мобилизации или военного времени

Форма 6 . Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе

В течение 3 рабочих дней — при выявлении не состоящих на ВУ граждан; двух недель — по запросу военкомата

Сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете

Для сверки данных составляется список работников , состоящих на ВУ.

Не реже одного раза в год

В течение 5 дней с даты получения информации об изменениях

Представляются на всех граждан, состоящих на ВУ или обязанных состоять на ВУ

В течение 5 дней с даты издания приказа

Сведения при приеме на работу/увольнении

Компании могут дополнять или сокращать форму в части бронирования, в том числе по рекомендациям

До 31 декабря предшествующего года

План работ по воинскому учету и бронированию

При постановке на учет, далее — ежегодно до 31 декабря

Важно! Все экземпляры отчетов подписываются руководителем и скрепляются печатью компании.

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