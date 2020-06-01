Бухгалтеры мухлюют с ФСБУ 6/2020. Но схемы будут пресекать

Бизнес снижает налог на имущество, применяя норму ФСБУ 6/2020 про обесценение ОС.

Речь идет про недвижимость, облагаемую по среднегодовой стоимости, которую считают по правилам бухучета. В частности, про недвижимость, сдаваемую в аренду.

Такая недвижимость относится к группе инвестиционной. Компания может учитывать ее по первоначальной стоимости и проводить обесценение. Его считают по нормам МСФО (IAS) 36.

Ранее о признаках обесценения инвестиционной недвижимости Минфин рассказывал в письме от 15.03.2023 № 07-01-09/21979.

Некоторые компании проводят полное обесценение ОС, заключают заведомо убыточные договоры аренды.

Минфин в письме от 13.11.2023 № 03-05-04-01/108053 заявляет, что полное обесценение инвестиционной недвижимости требует оценки с точки зрения получения компанией необоснованной налоговой выгоды путем применения схем незаконной оптимизации по налогу на имущество.

Это разъяснение доведено до сведения письмом ФНС от 17.11.2023 № БС-4-21/14532@.