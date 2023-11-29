Утвердили ожидаемый период выплаты пенсии

Ежегодно власти утверждают ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. На 2024 год он составит 264 месяца.

Опубликован Федеральный закон от 27.11.2023 № 551-ФЗ.

Поясним, этот показатель нужен для расчета накопительной пенсии. Ее получают не все, а только те, у кого есть пенсионные накопления.

Накопительная пенсия = пенсионные накопления / 264.

Смотрите в таблице, как менялся этот показатель.

Год Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии 2016 234 2017 240 2018 246 2019 252 2020 258 2021 264 2022 264 2023 264 2024 264

Получать накопительную пенсию могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

Вместо накопительной пенсии можно получить все пенсионные накопления разом, если накопительная пенсия меньше 5 % от страховой.