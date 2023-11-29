Утвердили ожидаемый период выплаты пенсии

Опубликован Федеральный закон от 27.11.2023 № 551-ФЗ.
Поясним, этот показатель нужен для расчета накопительной пенсии. Ее получают не все, а только те, у кого есть пенсионные накопления.
Накопительная пенсия = пенсионные накопления / 264.
Смотрите в таблице, как менялся этот показатель.
Год
Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
2016
234
2017
240
2018
246
2019
252
2020
258
2021
264
2022
264
2023
264
2024
264
Получать накопительную пенсию могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.
Вместо накопительной пенсии можно получить все пенсионные накопления разом, если накопительная пенсия меньше 5 % от страховой.
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