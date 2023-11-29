Минфин: как бюджетникам провести сверку по ЕНС за год

Минфин в своем письме 23.11.2023 № 02-07-07/11256 рассказал, как пройти сверку за год. Сделать это нужно не позднее 20 декабря 2023 года. Для этого в срок не позднее 27 ноября 2023 года надо направить в ФНС запросы на получение:
Справки о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП по форме КНД 1120525;
Справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика по форме КНД 1160082.
Если будут выявлены расхождения, то, необходимо в период с 7 декабря 2023 года по 15 декабря 2023 года сформировать и направить запрос для получения Акта сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНС, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве ЕНП по форме КНД 1160070.
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