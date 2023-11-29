Минфин: как бюджетникам провести сверку по ЕНС за год

В целях завершения финансового года Минфин в своем письме рассказал, как бюджетным организациям пройти сверку по ЕНС.

Минфин в своем письме 23.11.2023 № 02-07-07/11256 рассказал, как пройти сверку за год. Сделать это нужно не позднее 20 декабря 2023 года. Для этого в срок не позднее 27 ноября 2023 года надо направить в ФНС запросы на получение:

Справки о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП по форме КНД 1120525 ;

Справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика по форме КНД 1160082.

Если будут выявлены расхождения, то, необходимо в период с 7 декабря 2023 года по 15 декабря 2023 года сформировать и направить запрос для получения Акта сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНС, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве ЕНП по форме КНД 1160070.