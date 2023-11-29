Переводы по СБП можно отправлять в пять стран

Из России можно перевести денежные средства по системе быстрых платежей в пять стран, среди которых Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия.

Центробанк заявил о запуске переводов по системе быстрых платежей (СБП) в пять стран, в том числе в Узбекистан, Таджикистан и Белоруссию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину.

В условиях санкций СБП стала одной из альтернатив по международным системам.

С августа 2023 года выросло число иностранных банков, которые принимают переводы через СБП. Сейчас их 37, а в конце лета было 14.

Объем транзакций за рубеж в банке ВТБ уже превысил 1,5 млрд рублей. В РСХБ до конца 2023 года планируют запустить сервис переводов за границу через СБП. Такая же идея есть у Почта Банка, сервис собираются ввести в первом квартале 2024 года.