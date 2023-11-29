Путин принял закон против валютных нарушений. Проверять по-новому будут уже с 1 января 2024 года

Круг взаимозависимых лиц расширяется, еще больше сделок попадут под контроль за трансфертным ценообразованием, а штрафы за нерыночные цены достигнут 50% от суммы, на которую сделка была занижена.

Президент Владимир Путин подписал закон, который направлен против уклонения от уплаты налогов с помощью нерыночных цен.

Ключевая задача нового закона — минимизировать случаи, когда участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) не возвращают валютную выручку в Россию, а скрывают ее через сделки с ценами ниже рыночных.

Закон расширяет круг взаимозависимых лиц. Теперь таковыми будут признавать контролирующее лицо и его контролируемые иностранные компании, а также организации, которые находятся под контролем близких родственников контролирующего лица.

Это значит, что больше сделок будет попадать под контроль за трансфертным ценообразованием.

Разницу между рыночной ценой и стоимостью сделки будут считать дивидендами и облагать налогом по ставке 15% у бенефициара. Штрафные санкции за применение нерыночных цен составят 50% от суммы, на которую была занижена стоимость сделки.

Проверять по новым правилам начнут сделки и доходы от них, которые были получены с 1 января 2024 года. Если иное не предусмотрено указами президента РФ.

Российские организации, группы компаний, которые осуществляют внешнеторговые сделки, должны предоставлять консолидированную отчетность по группе компаний и финансовую отчетность по компаниям, которые участвуют в сделках.

За непредставление в срок уведомлений о контролируемых сделках компанию могут оштрафовать до 100 тыс. рублей. Раньше эта сумма всего 5 тыс. рублей.

Если в уведомлении будет указаны недостоверные сведения из консолидированной и финансовой отчетности, то участнику международной группы компаний грозит штраф в размере 1 млн рублей.