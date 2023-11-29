Когда списание дебиторской и кредиторской задолженности вызовет вопросы у ФНС

Узнайте, как правильно списывать задолженности бизнеса, не привлекая лишнего внимания налоговых инспекторов. Секретом поделится эксперт Светлана Беляева на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Планируете списать дебиторскую или кредиторскую задолженность? Узнайте, как сделать это без лишних вопросов со стороны налоговой на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» 5 декабря!

Место проведения: г. Москва, «Красный октябрь».

Спикер конференции Светлана Беляева расскажет, на что именно смотрят инспекторы и какие претензии могут предъявить бизнесу за списание задолженностей.

Светлана Беляева — основатель и руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», преподаватель, консультант, налоговый аудитор, аттестованный налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School.

На конференцию «Клерк» пригласил опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на самые наболевшие вопросы.

II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.

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Проведите этот день вместе с нами!