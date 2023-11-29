Списание дебиторской задолженности

Когда списание дебиторской и кредиторской задолженности вызовет вопросы у ФНС

Узнайте, как правильно списывать задолженности бизнеса, не привлекая лишнего внимания налоговых инспекторов. Секретом поделится эксперт Светлана Беляева на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».
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Планируете списать дебиторскую или кредиторскую задолженность? Узнайте, как сделать это без лишних вопросов со стороны налоговой на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» 5 декабря!

Место проведения: г. Москва, «Красный октябрь». 

Спикер конференции Светлана Беляева расскажет, на что именно смотрят инспекторы и какие претензии могут предъявить бизнесу за списание задолженностей.

Светлана Беляева — основатель и руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», преподаватель, консультант, налоговый аудитор, аттестованный налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School.

На конференцию «Клерк» пригласил опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на самые наболевшие вопросы.

II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.

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Проведите этот день вместе с нами!

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