Власти Магаданской области разрешили убивать бездомных животных, которым не нашли владельцев в течение 10 дней

Власти Магаданской области приняли закон, разрешающий убивать бездомных животных, которым не нашли владельцев в течение 10 дней со дня их поступления в пункты временного содержания.
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Внимание на документ, подписанный губернатором региона Сергеем Носовым 27 ноября, обратило внимание издание «ВесьМА».

В документе, среди прочего, говорится, что пункты временного содержания смогут принимать «решение о дальнейшем пребывании» в нем животного в случаях «выявления признаков непереносимых физических страданий животного при наличии у него достоверно установленных тяжелого неизлечимого заболевания и (или) неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью, и (или) неоднократного проявления немотивированной агрессивности».

Что именно подразумевает «решение о дальнейшем пребывании» в документе не уточняется. В то же время «ВесьМА» отмечает, что в пояснительной записке к проекту закона говорилось, что он дает право на «применение умерщвления (эвтаназии) животных, владельцы для которых не найдены».

Документ вступит в силу с 1 января 2024 года. «ВесьМА» уточняет, что действие закона будет регулироваться постановлением правительства Магаданской области, которое пока не опубликовано.

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Комментарии

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    Власти Магаданской области разрешили убивать бездомных животных, которым не нашли владельцев в течение 10 дней

    Власти Магаданской области приняли закон, разрешающий убивать бездомных животных, которым не нашли владельцев в течение 10 дней со дня их поступления в пункты временного содержания.

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