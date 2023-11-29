Власти Магаданской области разрешили убивать бездомных животных, которым не нашли владельцев в течение 10 дней

Власти Магаданской области приняли закон, разрешающий убивать бездомных животных, которым не нашли владельцев в течение 10 дней со дня их поступления в пункты временного содержания.

Внимание на документ, подписанный губернатором региона Сергеем Носовым 27 ноября, обратило внимание издание «ВесьМА».

В документе, среди прочего, говорится, что пункты временного содержания смогут принимать «решение о дальнейшем пребывании» в нем животного в случаях «выявления признаков непереносимых физических страданий животного при наличии у него достоверно установленных тяжелого неизлечимого заболевания и (или) неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью, и (или) неоднократного проявления немотивированной агрессивности».

Что именно подразумевает «решение о дальнейшем пребывании» в документе не уточняется. В то же время «ВесьМА» отмечает, что в пояснительной записке к проекту закона говорилось, что он дает право на «применение умерщвления (эвтаназии) животных, владельцы для которых не найдены».

Документ вступит в силу с 1 января 2024 года. «ВесьМА» уточняет, что действие закона будет регулироваться постановлением правительства Магаданской области, которое пока не опубликовано.