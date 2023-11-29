Организация, созданная в 2019 году, не избежит налога на сверхприбыль

Не признаются налогоплательщиками налога на сверхприбыль те организации, у которых отсутствовали доходы от реализации и в 2018 году, и в 2019 году.

Не или, а и.

То есть, не будут платить налог на сверхприбыль компании, у которых вообще не было дохода в 2018 году и не было дохода в 2019 году, в том числе, по той причине, что этой компании в то время вообще не существовало.

Если же компания была создана после 01.01.2019 и за 2019 год у нее были доходы, то она будет плательщиком налога на сверхприбыль.

Об этом сообщает Минфин в письме от 14.11.2023 № 03-03-06/1/108479.

А вот если организация создана после 01.01.2020, то у нее, конечно, не было доходов в 2018 и 2019 годах, и такая компания не будет платить налог на сверхприбыль (письмо Минфина от 31.10.2023 № 03-03-06/1/103437).

Сверхприбыль – это превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год. Ставка – 10%.

Но если средняя прибыль за 2021 и 2022 годы оказалась меньше 1 млрд руб., то база для налога = 0.