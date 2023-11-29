ЕНП (единый налоговый платеж)

С 2024 года все переходят на уведомления и в них не должно быть ошибок

Платежка-02 от 31.12.2023 еще сработает как уведомление по ЕНП, а от 01.01.2024 – уже не сработает. С 1 января 2024 года налоговики прекращают принимать уведомления в виде платежек со статусом 02.
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Об этом сообщает ФНС в письме от 17.11.2023 № КЧ-4-8/14514.

Но есть исключение – платежку-02 в 2024 году учтут как уведомление, если она датирована 31.12.2023.

Налоги по платежкам в 2024 году будут (как и сейчас) учитывать в составе ЕНП.

А сдавать уведомления надо будет на бланке установленной формы.

Напомним, сейчас платежка-02 работает как «платежка-01 + уведомление». С 2024 года будут только платежки-01.

ФНС предупреждает, что уведомления будут проверять на контрольные соотношения. Они сейчас есть только в проекте. Про них мы рассказывали здесь.

Но в АИС «Налог-3» уже установлены проверки, в том числе, на:

  • заполнение идентификаторов налогоплательщика;

  • указание некорректного налогового периода;

  • указание КБК, по которому не представляется уведомление;

  • соответствие КБК и ОКТМО для земельного налога организаций;

  • представление уведомления после представления расчета и др.

Кстати, контрольные соотношения по уведомлениям, которые разработала ФНС, уже утратили свою актуальность, так как для НДФЛ там заложена проверка для одного уведомления, а в 2024 году их будет два.

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