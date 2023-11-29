С 2024 года все переходят на уведомления и в них не должно быть ошибок

Об этом сообщает ФНС в письме от 17.11.2023 № КЧ-4-8/14514.
Но есть исключение – платежку-02 в 2024 году учтут как уведомление, если она датирована 31.12.2023.
Налоги по платежкам в 2024 году будут (как и сейчас) учитывать в составе ЕНП.
А сдавать уведомления надо будет на бланке установленной формы.
Напомним, сейчас платежка-02 работает как «платежка-01 + уведомление». С 2024 года будут только платежки-01.
ФНС предупреждает, что уведомления будут проверять на контрольные соотношения. Они сейчас есть только в проекте. Про них мы рассказывали здесь.
Но в АИС «Налог-3» уже установлены проверки, в том числе, на:
заполнение идентификаторов налогоплательщика;
указание некорректного налогового периода;
указание КБК, по которому не представляется уведомление;
соответствие КБК и ОКТМО для земельного налога организаций;
представление уведомления после представления расчета и др.
Кстати, контрольные соотношения по уведомлениям, которые разработала ФНС, уже утратили свою актуальность, так как для НДФЛ там заложена проверка для одного уведомления, а в 2024 году их будет два.
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