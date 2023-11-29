Изменят порядок ведения кассовых операций бизнеса

Порядок ведения кассовых операций, в том числе, в малом бизнесе, регламентируется указанием ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У.
В этот документ внесут изменения. Проект опубликован на федеральном портале.
Сейчас кассовые операции оформляют приходными и расходными кассовыми ордерами. Будет еще квитанция о размене наличных денег.
По новым правилам кассир будет разменивать банкноты одного номинала на банкноты и монеты другого номинала по квитанции о размене.
В ней надо указать наименование юрлица или ИП, дату операции, сумму наличных цифрами и прописью.
Комментарии4
Главный бухгалтер
Надо бы ещё добавить что бы при поступлении и выдаче наличных из кассы переписывались номера КАЖДОЙ выданной и принятой купюры!!!
Тётенька с матерной фамилией совсем с ума тронулась...
Главный бухгалтер
Да, лучше ей народу не показываться 😾
СаняБухгалтер
Вот нахрена? Ни кто же не считает в малом бизнесе сколько каких банкнот в кассе. Так какой смысл в этом?
Наличку из оборота потихоньку изымают всеми правдами и неправдами, все по Оруэллу