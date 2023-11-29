Кассовые операции

Изменят порядок ведения кассовых операций бизнеса

Кроме ПКО и РКО кассир еще будет составлять квитанцию о размене.
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Порядок ведения кассовых операций, в том числе, в малом бизнесе, регламентируется указанием ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У.

В этот документ внесут изменения. Проект опубликован на федеральном портале.

Сейчас кассовые операции оформляют приходными и расходными кассовыми ордерами. Будет еще квитанция о размене наличных денег.

По новым правилам кассир будет разменивать банкноты одного номинала на банкноты и монеты другого номинала по квитанции о размене.

В ней надо указать наименование юрлица или ИП, дату операции, сумму наличных цифрами и прописью.

Комментарии

4
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 57 минут назад

    Главный бухгалтер

    Будет еще квитанция о размене наличных денег.

    По новым правилам кассир будет разменивать банкноты одного номинала на банкноты и монеты другого номинала по квитанции о размене.

    Надо бы ещё добавить что бы при поступлении и выдаче наличных из кассы переписывались номера КАЖДОЙ выданной и принятой купюры!!!

    Тётенька с матерной фамилией совсем с ума тронулась...

    • Логотип fressigran@
      fressigran@ 49 минут назад

      Главный бухгалтер

      Да, лучше ей народу не показываться 😾

  • Логотип Вечный
    Вечный 47 минут назад

    СаняБухгалтер

    Вот нахрена? Ни кто же не считает в малом бизнесе сколько каких банкнот в кассе. Так какой смысл в этом?

  • Логотип buh3@laskraft.ru
    buh3@laskraft.ru 40 минут назад

    Наличку из оборота потихоньку изымают всеми правдами и  неправдами, все по Оруэллу

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