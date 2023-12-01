💥 Изменится форма справки о сальдо ЕНС

Проект опубликован на федеральном портале.
В частности, в приложении 2 к справке появится строка «Сальдо по пени на 01.01.2023».
Также введут новые приложения:
3 – детализация сведений положительного сальдо ЕНС;
4 – информация о предстоящих и зарезервированных платежах.
Меняется также электронный формат этой справки.
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Комментарии2
Главный бухгалтер
То есть даже не "на начало года", а именно "на 01.01.2023" ???
Навечно ЭТА дата??
(судя по шаблону так и будет)
Тогда и обороты нужно будет накапливать??
А если Справка будет предоставлена по состоянию на 2030 год?? то они так и будут пропечатывать все свои обороты за 7 лет??
В суммах вместо точек будут запятые? КБК читаться в формате Excel будут или как сейчас?