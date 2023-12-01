💥 Изменится форма справки о сальдо ЕНС

Проект опубликован на федеральном портале.

В частности, в приложении 2 к справке появится строка «Сальдо по пени на 01.01.2023».

Также введут новые приложения:

4 – информация о предстоящих и зарезервированных платежах .

Меняется также электронный формат этой справки.

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