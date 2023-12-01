Сальдо ЕНС

💥 Изменится форма справки о сальдо ЕНС

В связи с необходимостью расширения сведений, содержащихся в справке о сальдо ЕНС, ее изменят.
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Проект опубликован на федеральном портале.

В частности, в приложении 2 к справке появится строка «Сальдо по пени на 01.01.2023».

Также введут новые приложения:

  • 3 – детализация сведений положительного сальдо ЕНС;

  • 4 – информация о предстоящих и зарезервированных платежах.

Меняется также электронный формат этой справки.

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Комментарии

2
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 28 минут назад

    Главный бухгалтер

    В частности, в приложении 2 к справке появится строка «Сальдо по пени на 01.01.2023».

    То есть даже не "на начало года", а именно "на 01.01.2023" ???

    Навечно ЭТА дата??

    (судя по шаблону так и будет)

    Тогда и обороты нужно будет накапливать??

    А если Справка будет предоставлена по состоянию на 2030 год?? то они так и будут пропечатывать все свои обороты за 7 лет?? 

  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 21 минуту назад

    В суммах вместо точек будут запятые? КБК читаться в формате Excel будут или как сейчас?  

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