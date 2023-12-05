Льготная ипотека теперь будет действовать в Арктической зоне

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое распространяет действие льготной программы «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону.
Теперь жителям Арктических регионов будут доступны льготные кредиты на покупку и строительство жилья по ставке 2%. Максимальная сумма льготного займа составляет 6 млн рублей.
Воспользоваться льготными условиями смогут:
педагоги и медики, которые работали в Арктической зоне не менее пяти лет;
молодые супруги не старше 35 лет;
одинокие родители с детьми до 18 лет включительно;
люди, получившие земельные участки по программе «Гектар»;
участники региональных программ трудовой мобильности.
Недавно мы писали, что с 24 октября банк ВТБ начал принимать заявки по программе «Арктическая ипотека».
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