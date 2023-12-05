Льготная ипотека теперь будет действовать в Арктической зоне

Если у компании меняется адрес, то и отделение СФР тоже поменяется?

Здравствуйте! Коллеги, подскажите, пожалуйста, у организации сменился адрес, это теперь и отделение СФР поменяется? Мне отчитываться в другое отделение нужно или всё-таки в одно? Дозвониться никуда не могу 😒