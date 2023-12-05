Центробанк начал работать над лимитами по ипотеке

В 2024 году у банков появится ограничение на число ипотечных кредитов, которые они могут выдавать.

Банк России вместе с депутатами Госдумы начали создавать законопроект о праве регулятора устанавливать количественные лимиты для банков по выдаче ипотеке. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Мы со своей стороны с 1 октября повысили надбавки по рискованным ипотечным кредитам, а в следующем году вместе с депутатами будем работать над механизмом макропруденциальных лимитов в ипотеке, — заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Новый механизм планирую запустить уже в 2024 году.

По данным Центробанка, долговая нагрузка населения продолжает расти. Во втором квартале 2023 года потребительский кредит был оформлен у восьми из десяти человек.