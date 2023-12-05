🔥 Утвердили контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП

В уведомлениях по ЕНП, прежде чем сделать по ним начисление на ЕНС, проверят КБК, сумму, дату, период.

Вышло письмо ФНС от 29.11.2023 № ЕА-4-15/14981@ с контрольными соотношениями.

Вообще-то должен быть приказ ФНС, а не письмо. Проект приказа был размещен на федеральном портале. Норма про КС для уведомлений в НК заработала с 1 октября.

Новое письмо ФНС выпустила взамен предыдущего мартовского с КС по уведомлениям — от 17.03.2023 № ЕА-4-15/3132@. О нем мы рассказывали здесь.

Одна из возможных ошибок, описанных в новых соотношениях – когда в уведомлении сумма совпадает с кодом ОКТМО.

Ошибкой будет сдача уведомления за период, который еще не начался. Значение имеет именно дата начала периода, а не конца. Например, уведомление по УСН за 1 квартал с кодом 34/01 нельзя сдать ранее 1 января, за 2 квартал с кодом 34/02 – ранее 1 апреля и т. д.

Про проект новых контрольных соотношений для уведомлений по ЕНП мы ранее рассказывали тут.

Также уведомление проверят на соответствие КБК и кода периода. Таблицу таких соответствий разработала ФНС.

По НДФЛ там данные, актуальные для 2023 года, то есть по одному сроку уплаты (28 число).

Напомним, с 2024 года сроков уплаты по НДФЛ будет два. Какие коды периодов будут в уведомлениях, которые надо сдавать два раза в месяц, ФНС пока не разъясняла.

В КС также заложена проверка отрицательных уведомлений (сторнировать нельзя больше, чем было начислено).