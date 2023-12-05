🎓Вебинар. ЕНП и ЕНС: закрытие года. Инструкции от аудитора. 15 декабря в 15:00 мск!

Разберитесь, как отразить сальдо ЕНС в годовой отчетности и закрыть год без проблем.

Новый порядок учета начислений и платежей с использованием ЕНС работает уже почти год. Впереди закрытие года и годовая отчетность. Именно сейчас необходимо разобраться с тем, на что обратить внимание при новой системе уплате налогов. Что делать и как со всем разобраться, на вебинаре обсудим с аудитором.

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Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

На вебинаре обсудим:

Как отразить сальдо по ЕНС в годовой отчетности.

Запрет на зачет положительного сальдо за третьих лиц.

Особенности уплаты НДФЛ и подачи уведомлений в декабре.

Как уменьшить УСН на взносы.

Порядок уменьшения стоимости патента на взносы.

Уточненки и сальдо по ЕНС.

Ждем вас на вебинаре 15 декабря в 15:00 мск!