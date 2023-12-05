🎉Такое нельзя пропустить! Бухгалтерская подписка Клерк.Премиум по суперцене только в декабре

Мы запускаем новые тарифы на месячную и годовую подписку для любимых бухгалтеров.

Благодаря подписке вы будете уверены в том, что компания учла требования новых законов и инспекторов. А вы работаете без авралов и штрафов.

Только сейчас годовую подписку можно оформить за 14 900 руб. Подключить годовую подписку.

Что получите в Клерк.Премиуме:

1. 600+ бесплатных вебинаров

Идут каждый день. Сможете смотреть эфиры, задавать вопросы, а если не можете попасть на трансляцию — посмотреть запись. Вебинары проводят аудиторы, налоговые адвокаты, бывшие налоговые инспекторы, юристы.

2. Ежедневные мини-курсы

Короткие (2-3 минуты) видео про самые актуальные темы: воинский учет, закрытие года, отчетность, ЕНП, маркировка товаров и рекламы, новые правила ЕФС-1, налоговые проверки, управленка, НДС, годовая отчетность. Оптимальный формат, чтобы быстро разобраться с изменениями.

3. Ежедневные статьи-разборы законов от главного редактора

Вышел новый закон — чиновники написали его так непонятно, что язык сломаешь. Чтобы вы не ломали голову, каждый день для подписчиков выпускаем пошаговые инструкции простым языком.

Если какая-то тема вызывает у вас сложности или вопросы, вы можете заказать разбор лично у главреда и специально для вас подготовят персональный разбор по новому закону или отчету.

4. 47+ онлайн-курсов

Темы курсов разные: ФСБУ, 1С, ЕНП, дробление бизнеса, налоговая оптимизация, кадры. Сделаны экспертами-практика. Внутри курсов: видео, конспекты, тесты, материалы для скачивания. Проходить сможете в удобном вам темпе, по окончании получите сертификат от Центра обучения «Клерка».

4. Премиум статус

Портал «Клерк» станет для вас без рекламы, а ваша аватарка получит уникальный премиальный знак.

5. ChatGPT

Получите доступ к ИИ, который облегчит вам расчеты и составление документов по работе и для жизни.