Доживем до 74 лет — Путин назвал среднюю продолжительность жизни россиян

По итогам 2023 года ожидаемая продолжительность жизни составит около 74 лет. Об этом заявил президент Владимир Путин на сайте Кремля.
Слаженная, ответственная работа правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни: по итогам года она составит около 74 лет, — сказал Владимир Путин.
По итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни составляла 72,8 года.
Власти планируют, что к 2030 году продолжительность жизни увеличится до 78 лет.
Комментарии10
Клерк.Ру
россияне, потерпите еще 3 года, это не так много!
а что будет через 3 года?
это из демографического прогноза росстата. в 30-м году нет 78 лет, в 23 так же нет 74 лет
Нет
Как-то это несерьёзно и даже, можно сказать, бездуховно, уныло и безблагодатно.
Предлагаю объявить ожидаемую продолжительность жизни при рождении 120 лет. Или 130 - без разницы.
Всё равно это бессмысленный показатель невозможно проверить.
Главный бухгалтер
надо фактами заниматься, а не фикциями
на чудо уповать не стоит
при нашей жизни никогда
страна родная не узнает
какой чекиста был конец (с)