Доживем до 74 лет — Путин назвал среднюю продолжительность жизни россиян

Президент назвал ожидаемую продолжительность жизни до 74 лет рекордной, а к 2030 году этот показатель составит 78 лет.

По итогам 2023 года ожидаемая продолжительность жизни составит около 74 лет. Об этом заявил президент Владимир Путин на сайте Кремля.

Слаженная, ответственная работа правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни: по итогам года она составит около 74 лет, — сказал Владимир Путин.

По итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни составляла 72,8 года.

Власти планируют, что к 2030 году продолжительность жизни увеличится до 78 лет.