⏳ До II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» осталось 4 дня! Билеты почти разобрали — успейте зарегистрироваться

5 декабря в Москве состоится II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»! Вы сможете за один день найти ответы на самые наболевшие вопросы и разобраться в предстоящих изменениях 2024 года.
Мы пригласили множество экспертов, которые поделятся ценной информацией о том:
как поменяется порядок работы с ЕНС и ЕНП в 2024 году;
что теперь будет проверять налоговая;
как оспорить результаты проверок и получить наименьшие доначисления;
как годовую отчетность и сформировать учетную политику на 2024 год;
что делать с воинским учетом: новые сроки и формы отчетностей в военкомат;
какие изменения будут трудовом законодательстве;
II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!
Место проведения: г. Москва, Берсеневская набережная, дом 6, стр. 3 «Красный октябрь».
Проведите этот день вместе с нами!
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