❤️Началось голосование — выбираем имя Роботу и получаем годовую подписку на Клерк.Премиум

Коллеги, наступил долгожданный момент! Мы приступаем к выбору имени Робота!
Напомним, наши продукты продают менеджеры, но часть продуктов пользователи могут приобрести самостоятельно на сайте. Такие продажи мы называем «продажами Роботом». Наша команда настолько привыкла к нему, что хотим дать ему имя.
Борис Мальцев создал пост, в котором пользователи всю рабочую неделю писали свои варианты имени Роботу. Под постом 166 комментариев! Мы добавили в голосование ВСЕ варианты из комментариев. И так, начинаем!
Победитель получит подписку, объединяющую все наши продукты — «Клерк.Премиум».
Комментарии