Бухгалтеры

🎉II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» уже завтра! Не пропустите все самое полезное и интересное

За один день вы разберетесь, как закрыть год и к каким изменениям 2024 года стоит подготовиться уже сейчас. Эксперты расскажут, что нового будет в налоговых проверках, как правильно применять ФСБУ и так ли страшен воинский учет.
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5 декабря в Москве состоится II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»! Вы сможете за один день найти ответы на самые наболевшие вопросы и разобраться в предстоящих изменениях 2024 года.

Мы пригласили множество экспертов, которые поделятся ценной информацией о том:

  • как поменяется порядок работы с ЕНС и ЕНП в 2024 году;

  • что теперь будет проверять налоговая;

  • как оспорить результаты проверок и получить наименьшие доначисления;

  • как годовую отчетность и сформировать учетную политику на 2024 год;

  • что делать с воинским учетом: новые сроки и формы отчетностей в военкомат;

  • какие изменения будут трудовом законодательстве;

II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Место проведения: г. Москва, Берсеневская набережная, дом 6, стр. 3 «Красный октябрь». 

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Еще вы можете выбрать другой формат билета с дополнительными памятными подарками. Проведите этот день вместе с нами!

Комментарии

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