Клиенты «Тинькофф» могут отправлять деньги в Бразилию

Банк запустил денежные переводы в бразильских реалах. Для подписчиков Premium или Private услуга будет бесплатной, а остальным клиентам придется заплатить 60 реалов за операцию.

Банк «Тинькофф» начал переводить средства в Бразилию в местной валюте – реалах. Об этом сказано на сайте банка.

Чтобы оформить перевод, позвоните или напишите в службу поддержки и передайте сотруднику реквизиты получателя, в том числе его адрес и Tax ID — налоговый номер получателя. Уточнить реквизиты можно у получателя перевода, — говорится в сообщении.

Комиссия за трансграничный перевод составит 60 бразильских реалов. Для клиентов с подпиской Tinkoff Premium или Tinkoff Private услуга будет бесплатной.

Средства отправляют за 1 рабочий день, а перевод получателю зачисляется за 1-3 дня.

Сейчас клиенты «Тинькофф» могут отправить средства в 37 стран.