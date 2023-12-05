🧨Остался 1 день до II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Успейте забрать последние билеты

Эксперты расскажут, что нового будет в налоговых проверках, как правильно применять ФСБУ и так ли страшен воинский учет.

5 декабря в Москве состоится II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»! Вы сможете за один день найти ответы на самые наболевшие вопросы и разобраться в предстоящих изменениях 2024 года.

Мы пригласили множество экспертов, которые поделятся ценной информацией о том:

как поменяется порядок работы с ЕНС и ЕНП в 2024 году;

что теперь будет проверять налоговая;

как оспорить результаты проверок и получить наименьшие доначисления;

как годовую отчетность и сформировать учетную политику на 2024 год;

что делать с воинским учетом: новые сроки и формы отчетностей в военкомат;

какие изменения будут трудовом законодательстве;

II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Место проведения: г. Москва, Берсеневская набережная, дом 6, стр. 3 «Красный октябрь».

Посетите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.

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Не можете лично посетить событие? Специально для вас есть онлайн-билет, чтобы вы не упустили самое важное в работе бухгалтера.

Проведите этот день вместе с нами!