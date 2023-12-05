Интернет и IT

Нет розетки — и точка! Все рестораны быстрого питания демонтируют гнезда RJ-45

По всей стране идет демонтаж компьютерных розеток в заведениях.
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По данным канала Telegram-канала Mash крупные сети ресторанов быстрого питания хотят отключить и демонтировать компьютерные розетки во всех своих заведениях. Делается это для того, чтобы хакеры не смогли заполучить конфиденциальную информацию.

Речь идет о сетевых гнездах RJ-45. В ближайшее время во всех точках страны начнутся внутренние проверки — местные директоры получили распоряжение об обязательном уничтожении розеток в целях цифровой безопасности компаний.

Рестораторы боятся стать мишенью хакеров, которые могут через них подключиться к внутренним сетям и получить таким образом конфиденциальную информацию. Целью хакеров могут оказаться в том числе кассы или терминалы заказов.

Комментарии

1
  • Логотип IriEro
    IriEro 1 час назад

    Ирина

    А причём тут подзарядка? Это же разъём локалки...

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